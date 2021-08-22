Muğla'da yanan ormanlarımız yeniden yeşermeye başladı
TÜRKİYE'nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla'da toplamda 124 bin hektarlık ormanın küle döndüğü belirtildi. Antalya Manavgat'taki yangın alanında olduğu gibi Muğla'da da yanmış alanlarda doğanın kendini yenilediğinin ilk işareti olarak hayıt çiçekleri ve sandallar filizlenmeye başladı.
ANTALYA ve Muğla bölgesi başta olmak üzere Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı.
28 Temmuz'da başlayıp günlerce süren yangınlarda ilk belirlemelere göre sadece Antalya ve Muğla'da 124 bin hektar, Türkiye genelinde ise 178 bin hektar alan yangınlarda yok oldu.
Antalya Manavgat yangınından bir hafta sora kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, yanan alanlarda yaptığı incelemelerde maki türü bir bitki olan hayıt çiçeklerine ait filizleri görüntüledi.
Manavgat yangını sonrası başlayıp yine iki hafta civarında süren Muğla'daki yanan alanlardan da ilk filizler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin tarafından görüntülendi.