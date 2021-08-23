Kapıyı açınca dehşeti yaşayan Fatma Yasak her şeyi anlattı: 1 saat boyunca...

Evliliğinin ilk aylarında şiddet gördüğü için eşinden boşanan Fatma Yasak, sonrasında yaşadığı süreci sosyal medyada dile getirince gündem oldu

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Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışılan ve orada infaz edileceğini öne süren Fatma Yasak, sosyal medya üzerinden sesini duyuruştu. Yolda giderken KADEs'i arayıp iş görüşmesi yapar gibi konuşan kadın eşini bir şekilde ikna edip ölümden kurtuldu. Eve döndüğünde hemen durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan eşi Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Alper Tasalı hakkında verilen tutuksuz yargılanma kararını kaldırdı ve Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma suçundan yakalama kararı çıkarıldı.



Sosyal medya platformu Twiter üzerinden yaşadığı kabus dolu anları anlatan Fatma Yasak adlı kadın "Merhaba ben Fatma Yasak.14 Nisan 2019 tarihinde Alper Tasalı isimli şahısla evlendik. Evliliğimizin ilk 4 ayı annesi ile yaşamaya karar verdik bir işe girdim ve çalışmaya başladım. Hedefimiz kendi evimize çıkmaktı fakat hayalini kurduğum şeyler aynı şekilde gerçekleşmedi. Daha evliliğimizin ilk ayında başladı şiddet dayak hakaretler. Her akşam işten gelir yemeğimizi yer odamıza geçerdik ardından tartışma ardından dayak yeme ardından uyku ve sabah tekrar işe gitme. Bu böyle 4 aya yakın sürdü ve bu duruma eşimin annesi de defalarca tanıklık etti." dedi.







"O gün de öldüremedi beni. Ama son olmadı da"

"Bir gün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlıkla kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım birine seslenmek için kaçsam bile beni kolaylıkla yakalayabilirdi ve şu an size bu yazıyı yazamazdım" diyen Yasak " O gün de öldüremedi beni. Ama son olmadı da. 1 yıl bu şekilde geçtikten sonra bana kendisinin bir ev tuttuğunu artık hayatımızın güzel geçeceğini kendisinin değiştiğini söyledi. İnandım. İnanmamam gerektiğini bile bile inandım ve 2020 Ekim ayında kendi evimize çıktık." ifadelerini kullandı.



"40 bin TL para verirsem kabul edeceğini söyledi"

"İlk bir kaç ay her şey güzel gibi gelirken sonrasında tekrardan gerçek yüzüyle bana geldi" diyen Yasak "Bu leblebi neden dışarda? İnternetim kesildi! Neden yemek yapmıyorsun?" Gibi binbir çeşit şeyden kavgalar yükselmeye başladı ve kaçınılmaz son olan şiddetle yine yüz yüze geldim. Sürekli kendisinin bana yetemediğini söyleyen bir adamla sürekli benim onu parası olmadığı için altında arabası olmadığı için aldatacağımı düşünen adamla geçen 2 yılın sonunda adalete koşmaya cesaret buldum ve 2021 Temmuz ayında eşyalarımı alarak ailemin evine geldim. Kendisi ilk başta anlaşmalı boşanmayı kabul etmediğini ona 40 bin TL para verirsem kabul edeceğini söyledi. Bunun üzerine ona çekişmeli dava açacağımı ve yaptığı her şeyi anlatacağımı söyleyince anlaşmalı boşanma davasını kabul etti, imza attı fakat yine de iş böyle kalmadı." dedi.







"O an kaçmak benim için ölüm olurdu"

"Davayı açtıktan sonra yine tehdit mesajları hakaret mesajlarıyla devam eden 1 aylık süreç sonunda dün olaylar patlak verdi" diyen Yasak " 20 Ağustos 2021 tarihinde öğlen 12 çeyrek sularında ailemin evinden iş görüşmesine gitmek amaçlı çıktım. Durağa kadar minibüsle gittikten sonra durakta indim ve yürümeye başladım. Ve önümde beyaz bir araç durdu. İçinden Alper Tasalı indi ve elinde silah vardı. Öncelikle bana arabaya bin dedi o an kaçmak benim için ölüm olurdu ki kaçmama fırsat tanımamak adına elindeki silahı yan tarafıma doğru ateşledi ve arabaya bin diye tekrarladı. Bende binmek zorunda kaldım ve çevremizden o an polise ihbar edenler olmuş bu durumu araca binerken 3 defa KADES uygulaması üzerinden çağrı gönderdim. Araca beni bindirdikten sonra hızla yola çıktı." diye konuştu.



"Polisle iletişime geçtiğimi fark etti"

Yaşadıklarını anlatan Yasak "Nereye gidiyoruz dediğimde Silivri'de boş bir araziye çekip önce beni sonra kendini öldürücegini dile getirdi. O sıralarda KADES'ten ihbarımı gören ekipler beni aradı. Polis olduklarını anlamaması için 'İş görüşmesine gideceğim yer arıyor' dedim ve telefonu açtım. Polis memurlarına iş görüşmesine gelemiyorum acil Silivri tarafına gitmem gerektiğini ve şu an Silivri'ye gidiyor olduğumu belirttim. İlk başta anlayamadılar ve KADES'ten aradıklarını söylediler bende 'Evet biliyorum adresinizi fakat gelemiyorum anlıyorsunuz değil mi?' dediğimde anladılar. Benden WhatsApp üzerinden konum istediler. Onlara konumu hızlıca atıp mesajları silmiştim görmemesi için fakat tekrar gelen bir mesajla telefonumu elimden aldı ve polisle iletişime geçtiğimi fark etti. Daha sonra ikimizin telefonunuza camdan fırlattı ve hızla yola devam etti." ifadelerini kullandı.







"İlk başta yanaşmadı fakat sonunda ikna ettim ve eve geri dönüş yoluna girdik"

"Telefonlar da gidince yapabileceğim en doğru şeyi düşündüm ve onu barışacağımıza ikna ettim" diyen Yasak "Baktım ki o da buna sıcak yaklaşıyor. Ona silahla polisin bizi görmesinin sıkıntı olacağını silahı ailemin evine bırakmamızı oradan birkaç eşyamı alıp çıkacağımı ve daha rahat gidebileceğimizi söyledim. İlk başta yanaşmadı fakat sonunda ikna ettim ve eve geri dönüş yoluna girdik. Sonrasında silahı mermileri ve bıçağını alıp eve çıktım. Eve çıktığım anda babama durumu anlattım ve polis ekiplerini aradık. Ekipler geldi ve bizi önce hastaneye ardından büroya götürdüler. Öğlen 1'den akşam 8'e kadar süren bu durumun ardından bu şahısı nezarethaneye koydular. Fakat bugün Alper Tasalı'nın nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılandığını öğrendim." dedi.



"Özgecan ve Aleyna gibi olmak istemiyorum"

Yasak "Şimdi dün bunu yapan adam yarın gelip bana aşk nidası mı atacak yoksa silahındaki mermiyi mi atesleyecek? Bu adam dava gününe kadar bu şekilde serbest gezecek ve çıktığı gibi birde sosyal medyasından tehditlere devam edecek. Şimdi bu adam bir kez bir suç işleyip çıktı ve şunu düşünecek ben bu kadını öldürsem de yine çıkarım. Ben yarın veya 1 ay sonra televizyona 'bir kadın daha katledildi' haberiyle görülmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Nefes almaya devam etmek gülmek istiyorum. Özgecan ve Aleyna gibi olmak istemiyorum." diye konuştu.







Gözaltına alındı

Sabah'ın haberine göre İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi Fatma Yasak'ı silah zoruyla kaçırıp infaz etmeye çalışan ve şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli Alper Tasalı yeniden gözaltına alındı. Hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarılan Alper Tasalı yarın adliyeye sevk edilecek.