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23 Ağustos altın fiyatları! Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor

23 Ağustos altın fiyatları! Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 486,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.786 dolardan alıcı buluyor.

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Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 486,6 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 799 lira

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 486,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 799 lira, Cumhuriyet altını da 3.265 liradan satılıyor.

Dolar endeksindeki gevşeme altının ons fiyatını destekliyor

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.786 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar endeksindeki gevşemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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