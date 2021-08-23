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THY günlük 1333 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY günlük 1333 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1333 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 16 ile 22 Ağustos tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor. Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 172 bin 463 uçuş gerçekleştirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu firması Ryanair, günlük 2 bin 321 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.

THY, günlük 1333 uçuşla ikinci sırada yer alırken 1177 seferle Easyjet hava yolu üçüncü oldu.

Pegasus Havayolları da listede 9. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 513 olarak açıklandı.

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