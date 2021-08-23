Fatma Öncel 4 bilezikle işe girip servet sahibi olmuştu şimdilerde çok üzgün

Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 14 senenin ardından 150 inek, yüzlerce keçi ve tavuk sahibi oldu. Öncel, bununla da yetinmeyip bini adeti geçen kaz beslemeye başladı. Tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla işçi de tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liranın üzerinde servet sahibi oldu.