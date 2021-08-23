Rusya'dan flaş S-400 açıklaması Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalayacağız
Russavunma sanayisi şirketinden yapılan açıklamada, anlaşmanın yakında hayata geçirileceği kaydedildi.Abone ol
Türkiye ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki konusundaki görüşmeler devam ediyor.
Rus basınında, Ankara-Moskova hattındaki temaslara ilişkin bir haber yer aldı.
Interfax'ın haberine göre, Rusya ve Türkiye, yakın gelecekte Ankara'ya ilave S-400 hava savunma birimleri tedarik etmek için yeni bir sözleşme imzalamaya yaklaşmış durumda.
Anlaşma yakında imzalanacak
Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.