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Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Şavşat'ta evleri yıkıp geçti

Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Şavşat'ta evleri yıkıp geçti

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde etkili olan yağışın ardından çıkan hortum çatıları uçurdu, ağaçlarısöktü. Enerji nakil hatları zarar gördü.

Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Şavşat'ta evleri yıkıp geçti

Artvin'in Şavşat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak Pınarlı köyünde yaşamı olumsuz etkiledi. 

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Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Şavşat'ta evleri yıkıp geçti

Köyde sağanağın ardından dolu yağdı, hortum ve fırtına oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum ve devamında oluşan kuvvetli fırtına nedeniyle, bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. 

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Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Şavşat'ta evleri yıkıp geçti

Hortum sonrası yaşan dolu nedeniyle köyde yeşil alanlar beyaza büründü.

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Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Şavşat'ta evleri yıkıp geçti

Enerji nakil hatları, ev ile eklentilerinde hasara neden olan hortum anları da cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 

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