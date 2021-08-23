Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Şavşat'ta evleri yıkıp geçti
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde etkili olan yağışın ardından çıkan hortum çatıları uçurdu, ağaçlarısöktü. Enerji nakil hatları zarar gördü.
Artvin'in Şavşat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak Pınarlı köyünde yaşamı olumsuz etkiledi.
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Köyde sağanağın ardından dolu yağdı, hortum ve fırtına oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum ve devamında oluşan kuvvetli fırtına nedeniyle, bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi.
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Hortum sonrası yaşan dolu nedeniyle köyde yeşil alanlar beyaza büründü.
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Enerji nakil hatları, ev ile eklentilerinde hasara neden olan hortum anları da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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