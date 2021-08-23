Chevrolet 73 bin aracını geri çağırıyor: Yangın riski var!

ABD'li otomotiv devi General Motors, yangın riski oluşturduğu gerekçesiyle elektrikli Chevrolet Bolt araçlarını geri çağırıyor. Bolt'un 2019-2022 model arası üretilmiş olan 73 bini geri çağırıldı.

Abone ol

LG'nin üretmiş olduğu bataryaları kullanan Bolt'un 2019-2022 model arası üretilmiş olan 73 bini geri çağırıldı. Geri çağırma kapsamında yapılacak onarımların toplam maliyetinin 1 milyar doları bulabileceği belirtildi.

LG de uyumlu çalışıyor

Teknoloji devi LG, GM'nin geri çağırdığı otomobillere ilişkin olarak müşteri ve iş ortaklarıyla aktif şekilde çalışmaya başladı.

Hyundai de geri çağırmıştı

Hyundai Motor, yangın riski nedeniyle 82 bin elektrikli aracını geri çağırmış, LG üretimi olan bataryaları değiştirmek için 900 milyon dolar harcamıştı.