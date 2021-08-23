Turist sayısında temmuz ayında son 21 ayın en yükseği gerçekleşti

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 360 bin olarak gerçekleşirken en son Ekim 2019'da bir ayda bu kadar fazla yabancı Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367 artarak 4 milyon 360 bin 952 oldu.

Yabancı ziyaretçilerin Temmuz ayında en çok giriş yaptıkları sınır kapısı Ankara olurken ikinci sırada İstanbul, üçüncü sırada Edirne, dördüncü sırada Muğla ve beşinci sırada İzmir geldi.

2021 Temmuz ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke 807 bin 753 ile Rusya olurken ikinci 744 bin 372 ile Almanya oldu. Üçüncü sırada ise 344 bin 999 ziyaretçi ile Ukrayna yer aldı.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,44 artış yaşanırken yılın ilk 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 88 bin 603 oldu.