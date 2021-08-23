İYİ Partili Aytun Çıray'dan 28 Şubat çıkışı! İsmail Hakkı Karadayı'nın Özel Kalem Müdürü Hulusi Akar'dı

28 Şubat darbe davsı sanıklarının tutuklanmasına en fazla tepki gösterenlerin başında gelen İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, "28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı olarak yargılanan Karadayı'nın Özel Kalem Müdürü'nün Akar olduğunu biliyor muydunuz?" diye sordu.

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İYİ Partili Aytun Çıray, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan ve 10,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda oturan İsmail Hakkı Karadayı'nın Özel Kalem Müdürü'nün, şu an Millî Savunma Bakanı görevini yürüten Hulusi Akar olduğunu anımsattı.

Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel Kalem Müdürü amirin her şeyidir. İsmail Hakkı Karadayı 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı olarak yargılandı, Özel Kalem Müdürü'nün Hulusi Akar olduğunu biliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Akar, 1994-1997 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yerine getirmişti.