ABD, Kabil'de tahliye politikasında değişikliğe gitti işbirlikçilerini sattı

CNN'in geçtiği habere göre ABD, Kabil'de tahliye politikasında değişikliğe gitti; havalimanına yalnızca ABD, NATO ülkesi vatandaşları ve yeşil kart sahipleri alınacak

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CNN’e konuşan bir kaynak, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da ABD’nin Kabil Havalimanı tahliye politikasında değişikliğe gittiğini söyledi.

Kabil Havalimanı'nda kaos sürerken 24 saat içinde 33 ABD Hava Kuvvetleri uçağının Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na doğru yola çıkacağı aktarıldı. Her bir uçağın Kabil’den 400 kişiyi tahliye edebilecek kapasitesi olduğu belirtildi.

Kaynak, ABD’nin Kabil Havalimanı’na alınacaklarla ilgili politikasında değişikliğe gittiğini söyleyerek pazartesi gününden itibaren yalnızca ABD vatandaşları, yeşil kart sahipleri ve NATO ülkeleri vatandaşlarının havalimanına girebileceğini söyledi.

Geçmişte ABD ve NATO misyonları için çalışmış Afganların başvurduğu ABD Özel Göçmen Vizesi programına başvuranların havalimanına alınmayacağı belirtildi. Kaynak, Kabil Havalimanı'nda herkesin girebildiği günlerde gelen çok sayıda belgesi olmayan Afgan erkeğin bulunduğunu söyledi ve "İnsanları havalimanından çıkarmak gibi bir plan yok" dedi.

Kabil Havalimanı üzerinde Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle Afganistan’dan ayrılmayı bekleyen 20 bin kişi olduğu biliniyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD ve diğer ülkelerin 14 Ağustos'tan bu yana Kabil Havalimanı'ndan 30 bin kişiyi tahliye ettiği uçuşlara rağmen havalimanının uçaklara binmeye çalışan insanlarla dolu olduğunu söyledi.