Pendik'te korkunç olay! 'Denizde boğuldu' denildi babası şikayetçi oldu 'sağ kolunda diş izleri vardı'

PENDİK'te Oğuzhan Doğan (28)'ın denizde pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu boğulduğunu iddia eden ailesi şikayetçi oldu.

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Olay geçtiğimiz cuma günü Pendik'te yaşandı. Oğuzhan Doğan (28), 2 arkadaşı ile birlikte yüzmek için sahile gitti. Doğan'ın arkadaşının yanında pitbull cinsi köpeği de vardı. İddiaya göre, Oğuzhan Doğan'ı denizde yüzdüğü sırada suya atlayan köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin sahibi Yusuf K. denize atlayarak köpeğini kıyıya çıkardı ardından olay yerinden uzaklaştı.

Denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer arkadaşı ve çevredekiler Doğan'ı kurtarmak için denize atladı. Boğulan talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Oğuzhan Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra defnedildi. Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını da belirten aile şikayetçi oldu.

"Başka anaların canlanı yanmasın istiyorum"

Gencin acılı annesi Hatice Doğan, gözyaşları içinde "Ben buradan adalet istiyorum. Başka anaların canları yanmasın istiyorum. Bu köpekler salınmasın. Bunlar böyle serbest gezmesin. Bunlara bir ceza verilsin." dedi. Gencin ailesi olayın araştırılıp, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

"Yıkarken gördük, sağ kolunda diş izleri var"

Oğuzhan Doğan'ın babası Kadir Doğan ise, "Ciğerparem pisi pisine gitti. Arkadaşlarıyla denize gelmişler 3 arkadaş. Pitbull köpekleri de varmış. 2 taneymiş siyah bir köpek daha varmış. Bunlar denize pet şişe atıp köpeklere geri çıkarıyorlarmış. İfadelerini de okuduk ama hiçbir şey tatmin etmiyor bizi. Köpek ısırığı yok demiş ifadesinde. 'Sadece köpek yüzüyordu. Biz daldık çıktık, Oğuzhan hala içeride yüzüyordu. 5 dakika sonra batmaya başladı. Biz atladık, batmıştı kurtaramadık' demiş. Peki köpek ısırığı nereden geldi. Biz onun peşindeyiz. İlla ki birilerini zan altında bırakmak değil. Gerçek çıksın ortaya suçlu varsa. Zaten bu yasak olan bir köpek. Yasak olan köpeği sen nasıl tasmasız taşıyorsun. Yıkarken gördük, sağ kolunda diş izleri var. Göğsünde tırmalamalar var diyorlar. Bu şekilde ardından can havliyle panikle gitti işte" dedi.

"Bir ihmal varsa cezasını çekmeder olmayacak"

Oğlunun çok iyi yüzme bildiğini söyleyen Doğan, " Oradaki el yazısıyla ifadesi alınan kişi, 'çok iyi yüzme biliyordu' demiş. O yıllardır yüzüyordu. İlk defa girmedi burada. Acaba köpeğe komut mu verdi yakala diye. Yüzerken köpek de sudaymış. Ondan sonra 'Köpek ısırıyor' diye bağırmış köpeğin sahibine. O da demiş ki, 'Şaka yapıyor.' Bırakmış arkasını dönmüş. İş bayağı ciddiye binince dönüyorlar. Görgü tanıklarının dediğine göre gelmiş köpeği almış denizden çıkarmış. Oğlanı kurtaracağı yerde köpeği kurtarmış. Gözden kaybolmuş. Dalmışlar güya çıkaramadık göremedik demişler. Sonra dalgıçlar gelip çıkarmışlar. Bu işin aydınlanması için şikayetçi oldum. Bir ihmal varsa cezasını çekmeden olmayacak." diye konuştu.

Polisin köpek sahibini yakalamak için çalışmalar başladığı öğrenildi.