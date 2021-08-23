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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afganistan'dan gelen göç açıklaması! 7 isimle görüşmelerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afganistan'dan gelen göç açıklaması! 7 isimle görüşmelerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan konusunda liderlerle yaptığı görüşmelere ilişkin açıklama yaparak ülkemizi göç baskısına karşı koyucaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yazdığı mesajında: "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı.

Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

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