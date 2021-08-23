Kabil'de kavurucu sıcaklarda çocuklar perişan bekliyor! Türk askerinden halka merhametle yardım eli
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkenin dışarıya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde binlerce kişinin zorlu bekleyişi sürüyor. 35 dereceyi aşan sıcaklık, susuzluk ve bölgedeki kargaşa ortamının en büyük mağdurları arasında yer alan çocuklara Türk askerleri su ve yiyecek dağıtıyor.
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, Kabil'de uluslararası havalimanı çevresindeki tahliye işlemleri için sahada görev yaparken, aynı zamanda "Ankara" adını taşıyan karargah binasında tahliyenin koordinasyonu üzerine çalışıyor.
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türk askerleri, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda diğer ülke askerleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.
Türk askeri, ülkeden ayrılmak için havalimanının önünde günlerdir zor şartlarda bekleyenlere yardımcı olmaya devam ediyor.
35 dereceyi aşan sıcaklık ve yoğunluktan dolayı zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtan Türk güvenlik güçleri, aynı zamanda havalimanı kontrol noktalarında ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontroller de sürüyor.