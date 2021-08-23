Kabil'de kavurucu sıcaklarda çocuklar perişan bekliyor! Türk askerinden halka merhametle yardım eli

35 dereceyi aşan sıcaklık ve yoğunluktan dolayı zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtan Türk güvenlik güçleri, aynı zamanda havalimanı kontrol noktalarında ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontroller de sürüyor.