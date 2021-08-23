BIST 1.459
DOLAR 8,46
EURO 9,93
ALTIN 489,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Gaziantep'te uzun süre banyodan çıkmadı! İçeri giren anne şok oldu

Gaziantep'te uzun süre banyodan çıkmadı! İçeri giren anne şok oldu

GAZİANTEP'te annesi ve oğluyla yaşayan Gülay Dalsuna (56), banyoda ölü bulundu.

Abone ol

​Olay, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ve oğluyla birlikte yaşayan Gülay Dalsuna, uzun süre banyodan çıkmayınca annesi merak etti. Banyoya giren anne, Dalsuna'yı yerde hareketsiz halde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gülay Dalsuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Dalsuna'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir hafta sonra nişanı vardı! Kütahya'da Esra yolun karşısında geçmek isterken hayatını kaybetti
Bir hafta sonra nişanı vardı! Kütahya'da Esra yolun karşısında geçmek isterken hayatını kaybetti
İzmir Tabip Odası'ndan korkutan açıklama! Yeni varyantlar saptandı! Türkiye'ye özgü varyant mı?
İzmir Tabip Odası'ndan korkutan açıklama! Yeni varyantlar saptandı! Türkiye'ye özgü varyant mı?
Kastamonu'da bahçeyi gezerken fark etti! 1 kilo 372 gram ağırlığında
Kastamonu'da bahçeyi gezerken fark etti! 1 kilo 372 gram ağırlığında
İran Rusya ve Çin Basra Körfezi'nde ortak tatbikat düzenleyecek
İran Rusya ve Çin Basra Körfezi'nde ortak tatbikat düzenleyecek
Taliban'ın sözcüsü Süheyl Şahin konuştu! Kırmızı çizgimiz dedi tehdit etti kadınlara şartlı özgürlük!
Taliban'ın sözcüsü Süheyl Şahin konuştu! Kırmızı çizgimiz dedi tehdit etti kadınlara şartlı özgürlük!
Ünlü sunucu Tuğçe Şen Baş ölümden döndü! Hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucu Tuğçe Şen Baş ölümden döndü! Hastaneye kaldırıldı
Almanya alarmda! Dördüncü dalga resmen başladı!
Almanya alarmda! Dördüncü dalga resmen başladı!
ABD, Kabil'de tahliye politikasında değişikliğe gitti işbirlikçilerini sattı
ABD, Kabil'de tahliye politikasında değişikliğe gitti işbirlikçilerini sattı
Adana'da annesiyle aynı odada uyumuştu! Sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
Adana'da annesiyle aynı odada uyumuştu! Sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
Maltepe Başıbüyük Ormanında korkutan yangın
Maltepe Başıbüyük Ormanında korkutan yangın