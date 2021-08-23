Azerbaycan'da Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev yapan itfaiyeciler ödüllendirilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev yapan Azerbaycanlı itfaiyecilerin ödüllendirilmesi yönünde karar aldı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 2021 devlet bütçesinde öngörülen cumhurbaşkanı rezerv fonundan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına 1 milyon manat (yaklaşık 588 bin dolar) tahsis edilmesi yönünde kararname imzaladı.

Tahsis edilen parayla Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev yapan Azerbaycanlı itfaiyeciler ödüllendirilecek.

Türkiye'nin yangınla mücadele çalışmalarında, 710 Azerbaycanlı itfaiyeci görev yapmıştı.