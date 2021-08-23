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Adana'da orman yangını çıktı! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'da orman yangını çıktı! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan yangın sonrası bir haber de Adana'dan geldi. Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

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 Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Aksaağaç Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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