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Nagehan Alçı'dan 28 Şubat'ın cuntacı paşaları için skandal çağrı! Erdoğan'dan rica ediyorum

Nagehan Alçı'dan 28 Şubat'ın cuntacı paşaları için skandal çağrı! Erdoğan'dan rica ediyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı 28 Şubat davası sonucunda cezaevine gönderilen cuntacı generallerin cezasının ev hapsine çevrilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

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Çetin Doğan ve Çevik Bir başta olmak üzere 28 Şubat'ın 14 cuntacı generaline verilen hapis cezası Nagehan Alçı'yı rahatsız etti! 

28 Şubat davasında yargılanan 14 general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmadığını söyleyen Alçı, " Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeki yetkiyle, 104. maddeye dayanarak 80 yaşını geçmiş tüm mahkûmların cezasını ev hapsine çevirmesini yine rica ediyorum" dedi.

Bugünkü "Gelin bu merhamet devrimini yapalım…" başlıklı yazısında, Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Bu uzlaşma neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da anayasanın 104. maddesine dayanan yetkisiyle 80 yaşını geçmiş, hastalıklarla boğuşan tüm tutukluların geri kalan cezalarını ev hapsinde geçirmelerini temin etsin. Tayyip Bey toplumdan bu ışığı alırsa hemen adım atacak bir insandır.
Ayrıca ev hapsi de hapistir…

'Bu gerçekten büyük bir merhametsizlik'

Özgürlüğünden mahkûm bırakmak cezasıysa ev hapsi de o şahsı özgürlüğünden mahkûm bırakmaktır. Bizim ülkemizde hapis deyince 80 yaşını geçmiş de olsa rutubetli hücrelere girsin, sürünsün, ölsün anlayışı hakim. Bu gerçekten büyük bir merhametsizlik.

Fakat bu bağlamda şundan da kaygılıyım… Ben 80 yaşını geçmiş 28 Şubatçılar affedilsin dediğimde alkışlayan çevreler acaba bu öneriye ne der? “80 yaşını geçmiş ve hastalıklarla boğuşan FETÖ ve PKK mahkûmları çıkmasın ama bizim generaller çıksın” derler mi? Bizim ülkemizde bir tutarlılık ve standart olmadığı için öyle demeleri muhtemel… Bu arada yurtdışındaki Fetullahçıların birkaç yayınını izledim. Onlar da 28 Şubatçılara karşı aşırı acımasız bir dille konuşuyorlar.

'Ben görüşümde ısrar ediyorum'

“Biz hapishanelerde şöyle zulüm görüyoruz, böyle işkence görüyoruz” diyen bir kesimin konu başkaları olunca böylesine gaddar kesilmeleri maalesef Türkiye’nin bir trajedisi. Zaten o yüzden söylediklerine de kimse inanmıyor. 

Herkes nereye kulak kesilmişse ötekine sağır Türkiye’de. Zaten benim bu ülkenin özgürlükçü-demokratik bir hukuk devleti olacağı noktasında umudum yok. Kimse prensipler üzerinden düşünmüyor, herkes için temel insan hakları için mücadele etmiyor. Ben görüşümde ısrar ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeki yetkiyle, 104. maddeye dayanarak 80 yaşını geçmiş tüm mahkûmların cezasını ev hapsine çevirmesini yine rica ediyorum."
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