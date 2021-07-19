28 Şubat davasında Yargıtay kararını verdi ve 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. "Yaşları 80 cezaevine girmesin" yorumlarına sert çıkan gazeteci Hadi Özışık, "Yaşlının cezası olmazmış. Canı cehenneme diyorum ben. Gençliğimde benim canımı yakan kimse, ülkenin altına dinamit koyan kimse canı cehenneme..." ifadelerini kullandı.

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Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'valizleri hazır cezaevine götürülmeyi bekliyorlar' başlıklı yazısında "Yaşları 72 ile 88 arasında değişen komutanlar şimdi cezaevine girecekleri günü bekliyor." dedi.

"Bugün hiç hatamız yok diyorsunuz öyle mi?"

Gazeteci Hadi Özışık, "28 Şubat'ta gençliğimizi çalan komutanlar yaşlı diye cezaevine girmesin mi?" başlıklı videosunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özışık şunları söyledi:

Yargıtay onanınca bu beyefendiler şimdi cezaevi yolunu bekliyorlar. Bugün yarın içeri girecekler. Yavaş yavaş konuşmaya başladılar. Özkasnak 'Ben 75 yaşındayım o dönemde bu kadar kişiye sadece 14 kişi mi yaptık' diyor kendisini savunuyor. İmalı mesajlar veriyor. Yanlışımız yok iddiasında bulunuyor. Siz Milli Güvenlik Kurulu kararı toplantısında Erbakan'ın dışarı çıktığı fotoğrafları hatırlıyor musunuz? Her tarafından terler damlıyor. Hiç hataları yokmuş...Ne kadar masumsunuz! Ben o dönemde Ankara'da idim. Sincan'da tankları yürüttüler. Sürekli 28 Şubat'ın gelmesi için mücadele eden kesim vardı. Genelkurmay ışıkları yanıyor. Öyle bir hale geldi ki Erbakan'ın adım atacak hali kalmamıştı. Erbakan'ın istifa etmesi için gece gündüz çalıştılar. Hükümeti hedef aldılar. 6 ay boyunca Erbakan'a 'in' dediniz. Yalancı, sahtekarlar o gün bugündür inkar ediyorsunuz. O gün çok kabadayı idiniz. Bugün hiç hatamız yok diyorsunuz öyle mi? O dönemde ölenler, öldürülenler, kaçırılanlar...

"Canı cehenneme..."

Yaşları 80 miş cezaevine girmesin... Karşılıksız mı kalsın yaşlı diye. Benim gençliğimi benim elimden alan canımı yakan ailemi yok eden bir insan yaşlandı diye suçsuz mu olacak? Bir şey demeyelim mi? Yaşlının cezası olmazmış. Canı cehenneme diyorum ben. Gençliğimde benim canımı yakan kimse, ülkenin altına dinamit koyan kimse canı cehenneme...