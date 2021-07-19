Kayseri'de 13 dakika arayla 3 deprem! 3.8, 3.9 ve 3.0 büyüklüğünde...

KAYSERİ'de saat 10.32,10.39 ve 10.45'te üç deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 10.32'de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD, depremin derinliğini 8.01 km olarak duyurdu. Saat 10.39'daki depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı. Bu depremin derinliği ise, 10.21 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri

Kandilli Rasathanesi de aynı bölgede yaşanan depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyururken saat 10.32'deki depremin derinliğini 1.2 km olarak açıkladı. Saat 10.39'daki depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyuran Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini de 3.2 km. olarak bildirdi.

Saat 10.45'te bir deprem daha

Kocasinan'da saat 10.45'te bir deprem daha yaşandı. 3.0 büyüklüğündeki depremin derinliği Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 5.7 km. olarak açıklandı.