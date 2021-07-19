Bozcaada’da son odaların peşine düştüler! Çadır kurmaya bile yer kalmadı

Yaklaşan bayram tatili öncesinde rezervasyon uyarısını dinlemeyen tatilciler Bozcaada’da son odaların peşine düştü. Ancak otellerde yer yok. Hatta kamp alanlarında bile çadır kuracak yer bulunamıyor. Son odalar ise karaborsaya düşmüş durumda. Karaborsaya düşen odalar arasında 1000 TL’den ucuzunu bulmak ise neredeyse imkânsız.

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Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar bayram tatili ile birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarına gitmek için geçen haftadan itibaren yola çıkmaya başladı. Kısıtlama dönemlerinden sonra ilk uzun tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler turizm bölgelerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde turizm sektöründen temsilciler de yaptıkları açıklamalarda vatandaşların mağdur olmaması için mutlaka rezervasyon yaptırarak yola çıkmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Hürriyet'ten Emre Eser, bayram tatilinde Bozcaada’daki yoğunluğun nabzını tuttu. Adada pansiyonlar, kiralık evler, bağ evleri ve kamp alanlarında doluluk yüzde 100’e ulaşmış durumda. Üstelik fiyatlar da ciddi yükselişte.

Geçen yıl 300 lira olan aynı butik otelin oda fiyatı 850 liraya, 600 lira olan otelin oda fiyatı 1150 liraya, 200 lira olan bungalov fiyatı 400 liraya, 75 lira olan tek kişilik çadır yeri fiyatı ise 100 liraya kadar çıkmış durumda.

Bazı işletmeler ise geçen yılki fiyatlarını 3 katına kadar çıkarmış. Kalan son odalar ise karaborsa olmuş. Adaya gelmeden bir ay önce rezervasyon yapanlarla son dakikacıların ödediği ücret arasında kat kat fark var.

Gün batımına zam geldi

Adadaki yoğunluğa bağlı fiyat artışı sadece odalarda değil yeme-içme yerlerinde de kendisini gösteriyor. Çoğu işletme menü fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 25-30 artışa gitmiş. Plajlardaki şezlong ve şemsiye fiyatları 30 liradan 70 liraya yükselmiş. Bozcaada denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Polente Feneri’ndeki gün batımı organizasyonu ise yine maliyet açısından ikiye katlanmış durumda. Tepeye gidip gün batımını izlemek isteyenler yanlarına çoğu zaman şarap ve peynirden oluşan küçük paketler alıyordu. Geçen yıl 40 liradan başlayan şaraplar 75 liradan satılırken, peynir tabakları da yüzde 40-50 oranında zamlanmış.