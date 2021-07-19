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Bakan Fahrettin Koca: Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı

Bakan Fahrettin Koca: Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları bayramda tedbirlere uymaya davet etti ve maviye yaklaşan üç ili açıkladı. Koca, "Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.

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Tüm dünyada etkisini gösteren ve ülkemizde de 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele sürüyor. Başlatılan aşılama çalışmaları hızla ilerlerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımlarına devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları bayramda tedbirlere taviz vermeden uymaya davet eden Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder."

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