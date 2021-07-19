Peygambere hakaretle geçen ömür bitti!

İfade özgürlüğü kisvesi adı altında Peygamber Efendimiz ve Müslümanlara hakaret içerikli çizimleriyle tanınan Danimarkalı İslam düşmanı karikatürist Kurt Westergaard hayatını kaybetti.

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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Müslümanlara yönelik aşağılayıcı çizimlerle tanınan ve İslam alemini rencide eden karikatürist Kurt Westergaard'ın öldüğü açıklandı.

İslam alemini provoke eden Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın ailesi 86 yaşındaki karikatüristin uzun süreli bir hastalıkla boğuştuğunu aktardı.

Hastalık sonucu ölen Westergaard, 2005'te Danimarka’nın Jyllands-Posten gazetesinde, Hz. Muhammed’e yönelik ahlaksız karikatürler çizmişti. Çizimin ardından Westergaard, dünya çapında şiddetli protestolara neden olmuştu.

Koruma altında yaşayan ve 1980 yıllardan bu yana karikatürist olan Kurt Westergaard, çizimlerin "İslam'ın eleştirisi ve oto sansür" noktasında bir farkındalık yaratmak amacı taşıdığını savunuyordu.

Westergaard, 2008 yılında verdiği röportajda, Hz. Peygambere yönelik çizimlerden pişman olmadığını söyledi.

Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslüman'ı rencide etmişti.