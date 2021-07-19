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Kardak kahramanı Şener Kır hayatını kaybetti

Kardak kahramanı Şener Kır hayatını kaybetti

Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren 1995 yılındaki Kardak Krizi sırasında TCG Yavuz Fırkateyni komutanı ve operasyonun Harekât Subayı olan emekli Deniz Kurmay Albay Şener Kır hayatını kaybetti.

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Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren 1995 yılındaki Kardak Krizi sırasında TCG Yavuz Fırkateyni Komutanı ve operasyonun Harekât Subayı olan emekli Deniz Kurmay Albay Şener Kır, hayatını kaybetti

Önceki gün yaşamını yitiren Kır'ın naaşı Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

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