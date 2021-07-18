CHP'li Özgür Özel Türkiye'deki Afganlar ile ilgili rakam verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'ye günlük 1000'den fazla Afgan mültecinin geldiğini söyleyerek bu rakamların daha da artabileceğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecilerle ilgili sözlerinin ardından bir açıklama da Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, Türkiye'deki mülteci sorununun Afganlarla birlikte daha artacağını ileri sürdü.

Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Cumhur İttifakı'nın oy oranının gelecek seçimleri kaybettiğini gösterdiğini ileri süren Özel, erken seçim iddialarını yeniledi.

Özgür Özel, kaçak göçmenlere ilişkin bir soruyu yanıtlarken, aşıları kontrol edilmeden ülkeye alınan göçmenlerin birçok hastalığın ülkede yeniden bulaşmasına neden olduğuna dikkati çekti. Özel, şöyle konuştu:

"2021 yılının ilk 7 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 62 bin 687. 2020 yılında bu rakam 122 bin 322. Göç İdaresi verilerine göre, Türkiye 2015 yılından itibaren artan şekilde düzensiz göçle karşı karşıya. Düzensiz göçmenler, Türkiye'de çok ciddi bir sorun olarak ortada duruyor."

1000'den fazla mülteci geliyor

Türkiye'nin, günde 1000'den fazla Afgan sığınmacıyı kabul ettiğini belirten Özel, "Bu sayı daha çok artabilir. Afganistan'dan gelen her sığınmacı, Türkiye'nin kötü, basiretsiz dış politikası yüzünden." görüşünü ileri sürdü.

İran'ın da Afgan sığınmacıları Türkiye'ye göndermeye çalıştığına işaret eden Özel, CHP olarak göçmenlere değil, göçmen yaratan politikalara karşı olduklarını da sözlerine ekledi.