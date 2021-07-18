BIST 1.363
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 496,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Amasya'da baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Amasya'da baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı

AMASYA'nın Suluova ilçesinde girdikleri baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Abone ol

AMASYA'nın Suluova ilçesinde serinlemek amacıyla Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler güvenlik güçlerine haber verdi.

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye başörtüsü tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye başörtüsü tepkisi
Sağlık Bakanlığı kurbanlık hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarılarda bulundu
Sağlık Bakanlığı kurbanlık hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarılarda bulundu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan bayrama yönelik uyarılar
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan bayrama yönelik uyarılar
TUSAŞ'tan Hava Kuvvetleri Komutanlığına sekizinci F-16 teslimatı
TUSAŞ'tan Hava Kuvvetleri Komutanlığına sekizinci F-16 teslimatı
Bayram namazı farz mı kaç rekat kılınır nasıl niyet edilir?
Bayram namazı farz mı kaç rekat kılınır nasıl niyet edilir?
HDP'li Gergerlioğlu'nun meclisi provoke etmesine izin verilmedi
HDP'li Gergerlioğlu'nun meclisi provoke etmesine izin verilmedi
Köy korucularının aldığı ücrete HDP ve CHP karşı çıktı
Köy korucularının aldığı ücrete HDP ve CHP karşı çıktı
Anonymous'tan Sedat Peker'e sert karşılık: Yürü git faşist
Anonymous'tan Sedat Peker'e sert karşılık: Yürü git faşist
Kemal Kılıçdaroğlu dünyaya seslendi: Beni Erdoğan'la karıştırmayın
Kemal Kılıçdaroğlu dünyaya seslendi: Beni Erdoğan'la karıştırmayın
Bir hafta sonra evleneceklerdi! Uzman çavuş nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti
Bir hafta sonra evleneceklerdi! Uzman çavuş nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti