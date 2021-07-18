Afganistan Cumhurbaşkanı Gani korkunç saldırının ardından büyükelçisini geri çağırdı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'ın Pakistan Büyükelçisi Najibullah Alikhel'in kızı Silsila Alikhel'in İslamabad'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak işkence edilmesinin ardından büyükelçi ve diğer Afgan diplomatların Afganistan'a çağrılması talimatını verdi.

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Afganistan ile Pakistan arasındaki ilişkiler kötüleşmeye devam ediyor.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pakistan Büyükelçisi Najibullah Alikhel'in kızı Silsila Alikhel'in kaçırılması ve ardından serbest bırakılması sonrası 'güvenlik tehditleri' nedeni ile geri çağırıldığı bildirdi.

Açıklamada, "Afgan Büyükelçisi'nin kızının Pakistan'da kaçırılmasının ardından Afganistan İslam Cumhuriyeti yönetimi Afgan elçisini ve diğer üst düzey diplomatları tüm güvenlik tehditleri ortadan kaldırılıncaya kadar İslamabad'dan Kabil'e geri çağırdı" denildi.