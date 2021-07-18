Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle araç girişine kapatıldı

BARTIN'ın mavi bayraklı plaja sahip İnkumu tatil beldesi yerli ve yabancı turist yoğunluğu nedeniyle araç girişine kapatıldı.

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Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 3 kilometrelik sahil şeridi bulunan Bartın'ın İnkumu tatil beldesi Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının tamamen dolduğu belde araç girişine kapatıldı.

Bartın Limanı yol ayrımında yolu dubalarla kapatan jandarma ve polis ekipleri beldede park alanı kalmadığı yönünde uyardıkları sürücülerden geri dönmelerini istedi.

Bunun üzerine çok sayıda araç uygulama noktasından geri döndü.

Sahile gitmek isteyen tatilciler araçlarını Bartın Limanı yol ayrımında park ederek Bartın Belediyesi özel halk otobüsleriyle beldeye ulaşabiliyor.