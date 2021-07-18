Anonymous'tan Sedat Peker'e sert karşılık: Yürü git faşist

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker Sedat Peker'in kendilerine yönelik, "Kimsenin işine karışmam, kimseyi de kendi işime karıştırtmam" sözlerine Anonymous isimli hacker grubu, "Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış. Yürü git faşist" cevabını verdi.

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Hacker grubu Anonymous'un kendisi hakkındaki bilgi saklama iddiaları üzerine açıklama yapan Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Doğru söze bizim inancımızda 'amin' denir. Ben bunu zaten açıkça söylemiştim yani bu bir sır değil. Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum ancak her bilginin paylaşılacağı bir zaman elbet ki var. Kimse kusura bakmasın, ben kimsenin işine karışmam, ancak kendi işime de kimseyi karıştırtmam" demişti.

"Yürü git faşist"

Anonymous tarafı ise kendilerine yanıt veren Peker'e ilişkin Twitter hesabı üzerinden, "Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış. Kendisine cevabını sonra vereceğiz. Şimdilik kendisine diyebileceğimiz tek şey: Yürü git faşist" paylaşımında bulundu.