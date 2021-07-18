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MSB duyurdu: Sürüklenen 80 göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu: Sürüklenen 80 göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Tunus kıyılarına sürüklenen ahşap teknedeki 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

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Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra eden TCG Gediz Fırkateyni ile Akdeniz'de 80 düzensiz göçmeni kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra eden TCG Gediz Fırkateyni, 80 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin Tunus kıyılarına doğru sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Fırkateynde konuşlu helikopterin bölgedeki arama-tarama faaliyetinde göçmen teknesinin Malta arama kurtarma sahasında olduğu tespit edildi.

Malta makamları ile kurulan koordinasyon sonrasında ahşap teknedeki 80 göçmen, TCG Gediz Fırkateyni ile kurtarıldı.

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