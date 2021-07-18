BIST 1.363
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 496,38
HABER /  POLİTİKA

TBMM Turizm Teşvik Kanunu'nu kabul etti ve tatile girdi

TBMM Turizm Teşvik Kanunu'nu kabul etti ve tatile girdi

TBMM gündemdeki düzenlemeleri yasalaştırmak amacıyla 24 saat aralıksız çalıştı ve tatile girdi.

Abone ol

TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

TBMM Genel Kurulunun, gündemindeki kanun tekliflerini yasalaştırmak için dün saat 14.00'te başladığı mesaisi aralıksız 24 saati aştı.

Meclis, çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara vermeden önce ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kanunlaştırmak için yoğun mesai yaptı.

Haftalık çalışma günleri dışında cuma, cumartesi ve bugün de çalışmalarına devam eden Genel Kurulun, dün saat 14.00'te başladığı son gün mesaisi ise aralıksız 24 saati aştı.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu'ndan aşılama uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu'ndan aşılama uyarısı
Kenya'da akaryakıt tankeri patladı: 13 ölü, 11 yaralı var
Kenya'da akaryakıt tankeri patladı: 13 ölü, 11 yaralı var
Arefe günü okunacak 1000 ihlasın faziletleri neler, neden okunur?
Arefe günü okunacak 1000 ihlasın faziletleri neler, neden okunur?
KKTC Bakanlıklarda korona paniği! Sağlık Bakanı Ünal Üstel test yaptırdı
KKTC Bakanlıklarda korona paniği! Sağlık Bakanı Ünal Üstel test yaptırdı
Kurban bayramı namazı farz mı sünnet mi Diyanet cevabı
Kurban bayramı namazı farz mı sünnet mi Diyanet cevabı
Murat Bardakçı Türk askerinin Afganistan'a gitmesini eleştirdi! Tehdit var nur topu gibi dert!
Murat Bardakçı Türk askerinin Afganistan'a gitmesini eleştirdi! Tehdit var nur topu gibi dert!
Arefe günü yapılacak ibadetler hangisi arefe günü zikirleri sayısı
Arefe günü yapılacak ibadetler hangisi arefe günü zikirleri sayısı
İBB Büyükçekmece Sahili'ni bir türlü bitiremedi! Her yer çukur tehlike saçıyor
İBB Büyükçekmece Sahili'ni bir türlü bitiremedi! Her yer çukur tehlike saçıyor
İstanbul'da konut ve kira fiyatları uçuyor! KİPTAŞ Genel Müdürü bile isyan etti
İstanbul'da konut ve kira fiyatları uçuyor! KİPTAŞ Genel Müdürü bile isyan etti
Aşure günü hangi gün 2021 kaç gün sürüyor? Aşure günü nedir?
Aşure günü hangi gün 2021 kaç gün sürüyor? Aşure günü nedir?