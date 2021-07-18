İstanbul'da konut ve kira fiyatları uçuyor! KİPTAŞ Genel Müdürü bile isyan etti

İSTANBUL'da ev fiyatları da kira fiyatları da adeta uçuşa geçti. Vatandaşın ardından İstanbul'a konut üreten İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt da isyan etti. Kurt, konut ve kira artışlarının vatandaşları eski ve çürük binalarda oturmaya mahkum ettiğini belirtip çözüm bulunması çağrısı yaptı.

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İstanbul'da ev fiyatları adeta uçuyor. Özellikle yeni yapılan konutların yanına bile yaklaşılmıyor. Aynı şekilde ev kiraları da konut fiyatlarıyla birlikte adeta uçuşa geçti. Bu durum vatandaşı isyan ettirirken bur isyan da İstanbul'da konut üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Merkez Bankası’nın yayınladığı resmi verilere göre İstanbul’da maalesef ortalama satış birim değerlerinin uzun süredir artarak seyrettiğini hatırlatan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, bunun gelir seviyesi düşük vatandaşı eski ve çürük konutlarda oturmaya mahkum ettiğini söyledi. İşte KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un sosyal medyadan yaptığı o paylaşımlar...

Artan kiralar ve yüksek faiz nedeniyle çürük binalarda kaldılar

- Merkez Bankası’nın yayınladığı resmi verilere göre maalesef İstanbul’da ortalama satış birim değerleri uzun süredir artarak seyrediyor. Konut satış birim değerleri Türkiye’de ortalamada 4.415, İstanbul’da 6.676 TL’ye çıkmış durumda.

- Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu asgari ücret ve civarında gelirle yaşamaya çalışıyor. Artan kiralar ve yüksek faiz nedeniyle asgari ücretle geçinenler eski, sağlıksız konutlarda oturmaya mahkum bırakılıyor.

İhtiyaç sahiplerinin konut edinmesi güçleşti

- Ülkemizin ekonomik kırılganlığı sebebi ile her geçen gün maliyetler ciddi oranda artıyor. Mesela; demir fiyatları 2019 yılında 3.480 TL iken, şu an 7.500 TL. Bu durum; gerçekten ihtiyaç sahiplerinin konut edinmesini güçleştiriyor.

- Herkesin dayanıklı konutlarda yaşama hakkını gözeterek, bu soruna çözüm bulabilmek için kamu ve özel sektör bir araya gelerek alternatif çözümler geliştirmek zorundayız.