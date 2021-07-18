BIST 1.363
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 496,38
HABER /  DÜNYA

Kabe'de hacılar için robotlar devrede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kabe'de hacılar için robotlar devrede

Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların güvenliğini sağlamak ve onlara rehberlik etmek üzere 2 robotun kullanıma sokulduğunu açıkladı.

Abone ol

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 3G teknolojisiyle çalışan, ekranı, kamerası ve mikrofonu olan "kişisel robotun" hacılar arasında dolaşıp onları yönlendirme ve sorularını cevaplama becerisine sahip olduğu belirtildi.

Hacılar ve Kâbe'de çalışan görevlilerin uyması gereken koruyucu tedbirlere uyup uymadıklarını izleyecek "güvenlik robotunun" ise ateş ölçeceği, maske takılıp takılmadığını gözlemleyeceği ve alanı sürekli olarak dezenfekte edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan 12 Temmuz'da hacı adaylarına rehberlik ve organizasyon gibi çeşitli hizmetler sunacak "akıllı kart" uygulamasının kullanıma açıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı

Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban bayramı namazı farz mı sünnet mi Diyanet cevabı
Kurban bayramı namazı farz mı sünnet mi Diyanet cevabı
Murat Bardakçı Türk askerinin Afganistan'a gitmesini eleştirdi! Tehdit var nur topu gibi dert!
Murat Bardakçı Türk askerinin Afganistan'a gitmesini eleştirdi! Tehdit var nur topu gibi dert!
İBB Büyükçekmece Sahili'ni bir türlü bitiremedi! Her yer çukur tehlike saçıyor
İBB Büyükçekmece Sahili'ni bir türlü bitiremedi! Her yer çukur tehlike saçıyor
İstanbul'da konut ve kira fiyatları uçuyor! KİPTAŞ Genel Müdürü bile isyan etti
İstanbul'da konut ve kira fiyatları uçuyor! KİPTAŞ Genel Müdürü bile isyan etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in insanlık dışı uygulamasına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in insanlık dışı uygulamasına kınama
Biontech yan etkileri nasıl geçer Biontech 2. doz yan etkileri neler
Biontech yan etkileri nasıl geçer Biontech 2. doz yan etkileri neler
Sağlık Bakanlığı kurbanlık hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyardı
Sağlık Bakanlığı kurbanlık hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyardı
Kilis'te oğluna yaptığı traşı beğenmediği berberi pompalı tüfekle öldürdü
Kilis'te oğluna yaptığı traşı beğenmediği berberi pompalı tüfekle öldürdü
Beşiktaş'tan transferde Galatasaray'a karşı hamle! Ghezzal'a karşı Fernandes...
Beşiktaş'tan transferde Galatasaray'a karşı hamle! Ghezzal'a karşı Fernandes...
Bir hafta sonra evleneceklerdi! Uzman çavuş nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Bir hafta sonra evleneceklerdi! Uzman çavuş nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu