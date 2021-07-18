Johnson and Johnson'dan kanserojen içeren güneş kremi için Türkiye açıklaması

Johnson and Johnson firmasının ürettiği güneş kremlerinde kanserojen madde bulunması sonrası firma Türkiye'ye özel açıklama yaptı.

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Johnson and Johnson firmasının ürettiği güneş kremlerinin bazılarında kanserojen madde olan benzene rastlanmıştı. Şirket, söz konusu ürünlerin Türkiye'de satışta olmadığını açıkladı.

Sıcak yaz günlerinde güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş kremikullanılması tavsiye ediliyor.

Bünyesinde pek çok ünlü markayı barından Johnson & Johnson'ın bazı güneş kremlerinde ise kansere neden olan benzen maddesi tespit edilmişti.

Bunun üzerine firma dünya genelinde aerosol güneş kremlerini toplatmıştı. Son olarak şirketten Türkiye açıklaması geldi.

NTV'nin aktardığına göre, Johnson & Johnson kanserojen madde içeren aerosol gübeş koruyucu ürünlerin Türkiye'de satılmadığını belirtti.

Johnson & Johnson Aveeno Protect, Refresh aerosol güneş kremi ile Neutrogena markası altındaki Beach Defense aerosol, CoolDry Sport aerosol, Invisible Daily Defense aerosol ile UltraSheer aerosol güneş kremlerinde düşük düzeyde de olsa benzen tespit edildi.

Benzen nedir?

Benzen, aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit üyesidir. Renksiz, alevlenebilen bir yapıya sahiptir.

Araba tamiri, baskı ve boya sektöründe çalışan dünya çapında milyonlarca işçinin maruz kaldığı bir kimyasal olan benzene pek çok kişi zayıf havalandırılan fabrikalarda, atölyelerde yapıştırıcı, çözücü ve temizlik maddeleri nedeni ile maruz kalmaktadır.

Bebek pudrasından ceza almıştı

Johnson & Johnson'a kısa süre önce bebek pudrası nedeniyle ceza verilmişti.

Bebek bakımı ürünleri dünya genelinde satılan firmaya, kansere yol açan asbest maddesi ile karıştırılmış talk bazlı bebek pudrası nedeniyle, daha önce Missouri'nin St. Louis Mahkemesince verilen 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından da onandı.