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Yerli otomobil TOGG montajından ilk görsel geldi! Bizi izlemeye devam edin

Yerli otomobil TOGG montajından ilk görsel geldi! Bizi izlemeye devam edin

TOGG Yerli Otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tasarlanan ve üretime başlanan aracın montaj yapılan ilk gövdesinin görseli paylaşıldı.

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Türkiye'nin otomobili hesabıyla TOGG'dan yapılan açıklamada, ''Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin'' denildi.

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