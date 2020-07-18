Yerli otomobil TOGG yine göz kamaştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı temel atma töreninde son hazırlıklarda tamamlandı. Temel atma töreninde görücüye çıkacak kırmızı ve mavi C-SUV modeli ilk elektrikli yerli otomobilin 2022’de bantlardan inmesi planlanıyor. Temel atma töreni öncesi gösterimi yapılan kırmızı ve mavi renkteki C-SUV modeli araçlar ihtişamları ile gözleri kamaştırdı.