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Bir hafta sonra evleneceklerdi! Uzman çavuş nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

Bir hafta sonra evleneceklerdi! Uzman çavuş nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

YOZGAT'tan gelen haber kan dondurdu. Bir uzman çavuş, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını çıkan tartışma sonrası tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Genç kadının ocak ayında sosyal medya hesabından "Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" sayfasının paylaşımını yaparak, "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum." yazdığı görüldü.

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Yozgat'ta bir uzman çavuş, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Muş'ta görevli uzman çavuş Hacı Y. (30) izine geldiği Yozgat'ta düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı nişanlısı Aysel Y. (29 ) ile bir alışveriş merkezi önünde buluştu.

Çiftin arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Y. tabancası ile nişanlısına ateş edip, ardından intihar etti.

Aysel Y, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Hacı Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu Yozgat Şubesinden alınan Aysel Y'nin cenazesi, Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi.  Genç kadın son yolculuğuna tabutu üzerinde duvağıyla uğurlandı.

Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları ve davetiyelerini dağıttıkları öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Yozgat'ta özel bir dershanede coğrafya öğretmenliği yapan Aysel Y'in ocak ayında sosyal medya hesabından "Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" sayfasının paylaşımını yaparak, "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum." yazdığı görüldü.

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