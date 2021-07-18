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Kemal Kılıçdaroğlu dünyaya seslendi: Beni Erdoğan'la karıştırmayın

Kemal Kılıçdaroğlu dünyaya seslendi: Beni Erdoğan'la karıştırmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem Türk askerinin Afganistan’da güvenliği sağlama planı hem de Türkiye’ye gelen sığınmacılar konusunda dünyaya mesaj verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yayımladığı mesajlarla dünyaya seslendi.

"Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!"

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