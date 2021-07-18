Köy korucularının aldığı ücrete HDP ve CHP karşı çıktı

Terörle mücadelede dağlarda bekçilik yapan köy korucularına yapılan zam, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerini rahatsız etti.

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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Yapılan düzenlemelerden biri de köy korucularının maaşlarıydı.

Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin gözü kulağı olan köy korucuları 1985 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bir numaralı yardımcısı konumunda. Normal devlet memuru statüsünde olmayan köy korucularının maaşları da memur maaşlarına oranla düşük.

Asgari ücret alacaklar

Yeni düzenleme ile birlikte asgari ücretinde altında maaş alan köy korucularının maaşları net olarak 2 bin 822 TL'ye çıkarıldı. Ancak köy korucularının maaşlarına yapılan zam kararına Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri karşı çıktı.