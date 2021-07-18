Köy korucularının aldığı ücrete HDP ve CHP karşı çıktı

Terörle mücadelede dağlarda bekçilik yapan köy korucularına yapılan zam, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerini rahatsız etti.Abone ol
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Yapılan düzenlemelerden biri de köy korucularının maaşlarıydı.
Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin gözü kulağı olan köy korucuları 1985 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bir numaralı yardımcısı konumunda. Normal devlet memuru statüsünde olmayan köy korucularının maaşları da memur maaşlarına oranla düşük.
Asgari ücret alacaklar
Yeni düzenleme ile birlikte asgari ücretinde altında maaş alan köy korucularının maaşları net olarak 2 bin 822 TL'ye çıkarıldı. Ancak köy korucularının maaşlarına yapılan zam kararına Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri karşı çıktı.
"HDP tamam da CHP'ye ne oluyor"
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de köy korucularının asgari ücretin altında maaş almamaları konusundaki teklifin HDP ve CHP tarafından reddedilmesine tepki göstererek, "Bu HDP'yi rahatsız eder çünkü HDP ve PKK bir dönem direkt olarak köy korucularını hedef aldı, onların ailelerine saldırdı ve şehit etti. HDP bundan rahatsız olur çünkü PKK'nın partisi ama bundan CHP neden rahatsız oluyor? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum ve vatandaşımızın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.