HDP'li Gergerlioğlu'nun meclisi provoke etmesine izin verilmedi

Yeniden milletvekilliği vasfını kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gündem dışı yaptığı konuşmaya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinden sert tepki geldi.

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Anayasa Mahkemesinin (AYM) 'hak ihlali' kararının ardından buna ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda okunmasıyla yeniden milletvekilliği vasfını kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, mecliste açıklamalarda bulundu.

Gergerlioğlu, provokasyon ağırlıklı konuşmasında sözde helikopterden Kürtlerin atılmasına, soykırımdan işkencelere, insan kaçırmalardan çıplak aramalara kadar hayal ürünü pek çok yalanı sıralayınca milletvekillerinin sabrını taşırdı.

"Biz sizin ne olduğunuzu biliyoruz"

Güvenlik güçlerine hakaret ve iftiralarda bulunan Gergerlioğu'na çıkışan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, bağırarak tepki gösterdi.

Gergerlioğlu'nun konuşması sırasında Selahattin Demirtaş'tan mektup aldığını söylemesi üzerine de MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Şov yapma! İstismar ediyorsun. Yalan söylüyorsun. İn aşağıya" diye seslenirken Eskişehir Milletvekili Sazak da "Biz sizin ne olduğunu biliyoruz" diyerek tepkisi gösterdi.

Gergerlioğlu, ısrarla Demirtaş'ın mektubundan bahsedince dayanamayan Sazak, "Nasıl olduğunu biliyoruz onun. Kes artık" diye bağırdı.

"Şehitlerin iki eli yakanda olacak"

Gergerlioğlu'nun adeta terörü öven umursamaz ve pişkin tavrına sinirlenen Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Şehitlerin iki eli yakanda olacak senin" dedi.