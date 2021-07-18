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Muğla Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi ile bunlara yardım ettiği ileri sürülen 4 zanlı yakalandı.

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MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma timi ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlılarını yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İlçeye tatile gelen bir kişinin FETÖ üyesi olduğunu belirleyen ekipler çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından T.K., H.Ç. ve Ü.Ç., Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği değerlendirilen 4 zanlı da gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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