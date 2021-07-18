TUSAŞ'tan Hava Kuvvetleri Komutanlığına sekizinci F-16 teslimatı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından F-16 Blok-30 uçaklarının ömrünü 8000 saatten 12000 saate çıkaran ve 35 uçağı kapsayan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi'nde 8. uçağın işlemleri de tamamlandı.

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Savunma Sanayii resmi Twitter hesabından paylaşılan, "F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik" mesajıyla projenin tüm hızıyla devam ettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi planlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) tarafından uçakta gerekli görülen tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulama ile Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünün 8000 saatten 12000 saate çıkarılması hedefleniyor.