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Türkiye 18 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 18 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 233 bin 946 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 63 milyon 290 bin 483'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Temmuz 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 835 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62.74, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 33.38 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 942 bin 491'i birinci doz, 20 milyon 719 bin 853'ü ikinci doz, 3 milyon 628 bin 139'u üçüncü doz olmak üzere toplam 63 milyon 290 bin 483'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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