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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye başörtüsü tepkisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye başörtüsü tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) başörtüsü ile ilgili aldığı kararın Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyeceğini ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendireceğini ifade etti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) Avrupa Birliğinde (AB) şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine ilişkin kararını değerlendirdi.

ABAD'ın dini özgürlükleri ihlal eden kararının yanlış bir karar olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu karar Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyecek ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir. ABAD'ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır. ABAD'ın bu kararının Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadeleye darbe vuran bir karardır bu."

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