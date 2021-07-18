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HABER /  DÜNYA

İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda oturan Filistinli gençlere müdahale etti.

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Filistinli gençler, fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik sonrası Şam Kapısı'nda toplandı.

Akşam saatlerine doğru Şam Kapısı'nda toplanan Filistinli gençler, zaman zaman tekbirler getirdi, marşlar ve ezgiler söyledi.

Bir süre sonra İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

İsrail polisi, Filistinli gençlere ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Bazı Filistinlileri darp eden polis, birkaç kişiyi de gözaltına aldı.

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