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Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarları ve futbolseverleri aşı olmaya davet eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine teşekkür etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı, "Biz sağlığımız için kollarımızı sıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden Kovid-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" mesajlarını ayrı ayrı alıntıladı.

"Taraftar tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım" ifadesini kullanan Bakan Koca, gösterdiği hassasiyet için üç spor kulübüne de teşekkürlerini iletti.

Sağlık Bakanlığı da sosyal medya hesabından futbolseverlere aşı olmaları çağrısında bulunan Süper Lig'deki kulüplerin Twitter mesajlarını takipçileriyle paylaştı.

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