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Tekirdağ'da arıların soktuğu 5 kişiden biri öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da arıların soktuğu 5 kişiden biri öldü

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesindeki bir çiftlikte arıların soktuğu 5 kişiden biri yaşamını yitirdi.

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TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesi İstiklal Kurtpınar Mahallesi Bağlar mevkiindeki bir çiftlikte çalışan aynı aileden Şemsi, Ümit, Burhan ve Salih ile yanlarında bulunan 4 yaşındaki İklim Aktaş'ı bölgede bulunan kovanlardaki arılar soktu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arıları uzaklaştırmasının ardından yaralılar, Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şemsi Aktaş (62), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İklim ve Burhan Aktaş'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Ümit ile Salih Aktaş'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan arı kovanlarının sahibi H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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