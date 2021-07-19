Sahte kadın hâkim, savcı kocasını da kandırdı!

ANTALYA'da Zeliha Özdemir, kendisiyle aynı ismi taşıyan bir hâkimin bilgileriyle kendine sahte kimlik çıkardı. Herkesi öyle inandırdı ki savcı Alper Tunçer ile evlenmeyi başardı. Savcı Tunçer, HSK'ya eşinin adının atama listesinde neden olmadığını sorunca gerçek ortaya çıktı. Çünkü gerçek Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti

Abone ol

Antalya'da meydana gelen bir olay yargı dünyasını derinden sarstı. Zeliha Özdemir isimli genç kadın film senaryolarını aratmayacak bir planla, herkesi kendinin hâkim olduğuna inandırdı. Sabah'ın haberine göre, Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu Özdemir, ailesine ve çevresindekilere Hukuk Fakültesi'nde okuduğunu söylüyordu.

HSK'nın atama listesinde aynı ismi görünce

İddiaya göre 2017'de internette gezindiği sırada adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği bir hâkimin Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan atama listesindeki bir şehirde görevlendirildiğini fark etti. Gördükleri sonrasında şeytani bir plan yapan Özdemir, sahte hâkim savcı kimlik kartı bastırdı. Kimliğe, aynı isimdeki hâkimin sicil numarasını ekleyip kendi fotoğrafını yapıştırdı.

Eşine ve Antalya Adliyesi'ne kendini 'Çeşme Hakimi' olarak tanıttı

Sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırdı, sahibi olduğu aracı için kasko indiriminden faydalandı. Antalya Adliyesi'ne giderek önce müstakbel kocasına, ardından sözde meslektaşlarına kendisini Çeşme hâkimi olarak tanıtan kadın, geçici olarak Antalya'da HSK müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığını söylüyordu.

Savcı Alper Tunçer'i kandırıp evlendi

Özdemir, yalanlarıyla hâkim olduğuna inandırdığı Antalya Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile evlendi. Gerçek hâkim- Zeliha Özdemir ise Ceza Mahkemesi hâkimiydi. Evlenip Tunçer soyismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuuatını tartışıp bir çok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu.

Yalanına kendi de inandı

Geçtiğimiz 5 Nisan günü Antalya Havaalanı'ndan gelirken hazırladığı sahte kimliği çantasında bulamayan Özdemir, sahte kimliğin verdiği gerçekçiliğe o kadar kendini kaptırmıştıki, havaalanı polis merkezi amirliğine başvurarak kimliğini kaybettiğine dair başvuruda bulundu. Ancak bir saat sonra kimliğinin sahte olduğunu hatırlayıp başvurusunu geri çekti.

HSK atama listesinde eşini göremeyince

Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in oyunu HSK'nın atama listesiyle son buldu. Savcı Alper Tunçer, HSK'yı arayarak eşinin adının atama listesinde yer almadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordu. HSK'dan kendisine herhangi bir yanlışlık olmadığını, Zeliha Özdemir'in artık kayıtlarda farklı bir soy isimle yer aldığı cevabıyla karşılaştı.

Gerçek kadın hakim evlenip soyadı değince...

Sahte hâkim olan eşinin sicilini kullandığı gerçek hakim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti. Savcı Tunçer'in ihbarı sonrası sahte hâkim Özdemir Antalya'da gözaltına alındı. Özdemir, 16 Temmuz'da sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunçer ise sahte kimlikli eşine bir de boşanma davası açtı. Özdemir hakkında, "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.