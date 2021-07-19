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Beşiktaş'ta olay! Annesine ve ablasına saldırdı polisin silahını almaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta olay! Annesine ve ablasına saldırdı polisin silahını almaya çalıştı

Beşiktaş’ta Emrah K. isimli bir şahıs anne ve ablası ile tartışarak sinir krizine girdi. Etrafına saldıran şahıs polisin silahını almaya çalıştı.

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Beşiktaş'ta olaya müdahale eden polis memurunun silahını almaya çalışan şahıs, güçlükle sakinleştirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü. Zanlı, polis ekiplerine ve çekim yapan gazetecilere de küfür etti.

Olay saat dün 16.15 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü Emrah K. annesi ve ablası ile kaldırımda tartışmaya başladı. Devriye gezen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayı görünce müdahale etti. Polisler Emrah K. yı sakinleştirmek istedi ancak direnen Emrah K. polis memurunun silahını almaya çalıştı. Bölgeye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Çevreye hakaretler eden eden ve polise zorluk çıkartan şahıs, uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı. O anlarda şahsın annesi baygınlık geçirerek yere çöktü. Görüntü alan bir gazeteciye de saldıran şahıs polis arabasına zorla götürülürken şahıs gazeteciye tekme attı.
Polis arabasına bindirilen şahıs gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldü. Emrah K. nın uyuşturucu ve benzeri suçlardan 23 adet kaydı olduğu öğrenildi.

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