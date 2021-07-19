İsrail yazdı, Suudi Arabistan aldı! Türkiye'de üst düzey isimleri gizlice dinledi

Dünya İsrail'in geliştirip hükümetlere sattığı casus yazılımı konuşuyor. The Guardian, Washington Post ve Le Monde'un haberlerine göre Suudi Arabistan, İsrail'den o yazılımı gizlice satın aldı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolusluğu'nda kesilip cesedi parçalanarak öldürülmesi olayıyla ilgil Türkiye'de üst düzey isimleri gizlice dinledi.

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Dünya basını, Pegasus Projesi’ni konuşuyor… İsrail merkezli casus yazılım geliştiren NSO Group ve müşterilerini ifşa eden projede teknolojinin ne kadar sonuçlar doğurabileceği gözler önüne serildi… Dünyanın önde gelen medya kuruluşları The Guardian, Washington Post ve Le Monde, özel bir dosya hazırlayarak İsrail yapımı casus yazılımın dünyanın birçok ülkesinde kullanıldığını ve Türkiye'den de isimlerin telefonları aracılığıyla takip edildiğini yazdı.

NSO’nun geliştirdiği ve “amiral gemisi” olarak adlandırılan Pegasus isimli casus yazılımın iPhone’ları ve Android işletim sistemine sahip cihazları takip ettiği belirtilirken yazılımın özellikleri, “Pegasus, gizlice bütün yazışmaları, fotoğrafları, e-postaları, konum bilgisini kullanabiliyor. İstenildiği zaman kullanıcı fark etmeden mikrofonları ve kameraları açılabiliyor” diyerek tanıtılıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının ifşasının detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazların SMS, WhatsApp, iMessage veya şüpheli bağlantılar aracılığıyla hacklendiği aktarılırken, siber saldırganların, “SMS, E-posta, WhatsApp yazışması, fotoğraf ve videolar, takvim, konum ve bağlantıları” görüntüleyebildiği ve bunun yanı sıra kullanıcının haberi olmadan kamera ve mikrofonu kaydederek telefon görüşmelerini bile dinleyebildiği belirtildi.

Paris merkezli kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Forbidden Stories ve Amnesty International’ın ortak projesiyle NSO’nun 50.000’den fazla telefon numarasını takip ettiği ortaya çıktı. Bu skandalı ifşa etmek üzere dünyanın farklı ülkelerinden saygın gazetelerde görevli 80’den fazla gazetecinin eş zamanlı olarak çalıştığı da belirtildi.

Suudi Arabistan yoğun şekilde kullanıyor

Projede yer alan gazetelerden olan İngiliz The Guardian gazetesi de Suudi Arabistan’ın bu uygulamayı çok yoğun bir şekilde kullandığını yazdı. Gazete, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ve yakınlarının da bu uygulama tarafından izlendiğini ortaya koydu.

Yapılan analizlerde Kaşıkçı’nın ölümünden sonra gazetecinin yakın çevresinden bazı kişilerin telefonlarına bu yazılımın yüklendiği ortaya çıktı. Türkiye’den de isimlerin telefonlarının takip edildiği ve hatta dava sürecini takip eden başsavcının telefonunun da izlendiği belirlendi.

Casus yazılımla takip edilen isimlerden biri de Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz oldu.

Konsoloslukla kesilerek parçalanan Kaşıkçı'nın sevgilisi...

Yapılan analizlerde Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in telefonuna da Kaşıkçı’nın ölümünden dört gün sonra virüs bulaştırıldığı belirtildi. Cengiz The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Bu siber saldırıdan şaşırmadım. Elimden ne gelebilir ki” dedi.

Cengiz’in kullandığı iPhone’un saldırıya uğradığını yazan Washington Post gazetesi ise Uluslararası Af Örgütü’nün analizini paylaştı. Analizde, “Kaşıkçı’nın ölümünden sonraki dört gün içerisinde saldırıya uğradı. Ondan sonraki gün ise beş kere saldırıya uğrandı” ifadesi yer aldı.

Kaşıkçı'nın şakın arkadaşları Yasin Aktay ve Wadah Khanfar da...

Öte yandan Kaşıkçı’nın Al Jazeera televizyonunda çalışan yakın arkadaşı Wadah Khanfar’ın telefonunun da izlendiği belirtildi. Telefonuna virüs gönderilen ve siber saldırıya uğrayan isimlerden biri de AK Parti'deGenel Başkan Yardımcılığı yapar Yasin Aktay oldu. Aktay daha önce yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın ölümü sonrasında MİT’ten bu yönde bir uyarı geldiğini söyledi. Aktay, “Bunu yapmaları gereksizdi, ben sadece onun bir arkadaşıydım” dedi.

Uluslararası kamuoyunda gündem olan ifşada Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan’ın telefonunun da takip edilmiş olabileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat 2021’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yemin törenine katılmıştı.

Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan da...

The Guardian’ın kapsamlı analizinde en dikkat çekici isimlerden biri ise Kaşıkçı davasını yürüten İrfan Fidan oldu. Soruşturmayı sürdüren Fidan’ın cep telefonu numarasının da NSO Group’un müşterileri tarafından hedefe alındığı kaydedildi. Fakat The Guardian, Fidan’a yapılan saldırıda başarıya ulaşılıp ulaşılmadığının bilinmediğini de aktardı.